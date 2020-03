Må fortsatt vente i spenning om dirigent

Nyheter

Strand skolekorps, som i år har 50-årsjubileum, kunne i februar annonsere at de fryktet nedleggelse på grunn av mangel på dirigent fremover. Bakgrunnen skal være nåværende dirigent gjennom 20 som har ha gitt beskjed om at han trer av.

Wenche Børø Larsen, leder for Strand skolekorps, sier til lokalavisa at det er vanskelig å finne noen som kan ta over jobben, og at de nå ønsker kommunal støtte gjennom et samarbeid med kulturskolen om å ansette en egen dirigent.

Spørsmålet om kommunal hjelp skulle egentlig tas opp i Hitra formannskap i denne uken, men har blitt midlertidig utsatt.

– Saken har blitt utsatt til neste møte. Jeg regner med den kommer opp den 17. mars, sier Omar Pleym, enhetsleder kultur, til lokalavisa.