Kjære kvinner, vi må snakke sammen!

Om ikke mange dager skal vi samle oss og gå i tog. Med solidariske paroler om retten til å være, retten til å få og retten til likeverd og likestilling. Det kommer til å stå kronikker og leserinnlegg på trykk om at Kvinnedagen er viktig, at vi fortsatt har mye å kjempe for og at vi ikke må finne på å lene oss tilbake og tro at slaget er vunnet. På Facebook kommer vi til å dele smarte ting om kvinnekamp og om hvor fantastisk vi syns det er å være kvinne. Det syns jeg så absolutt er flott! Jeg er en av dem som syns 8. mars burde vært en flaggdag.