Etter tre år som arbeidsledig la Thina søknaden på pulten til rektor. Nå trives hun stort som kontorlærling.

Nyheter

Thina Pettersen er med når Dalpro-ledelsen møter Frøyas ordfører for å fortelle at de anser kommunen som en foregangsbedrift. Hun er en av i alt fire som i løpet av det siste året har fått seg jobb eller læreplass i Frøya kommune, gjennom det som omtales som en inkluderingsdugnad.

- Jeg hadde vært jobbsøker i tre år. Så fikk jeg tilbud gjennom Dalpro om å bli med på et jobbsøkerkurs. Det var både koselig og lærerikt. Jeg fikk hjelp til å selv å få fram hva som var mine intreresser og hva jeg kunne. Jeg lærte å skrive en CV og jobbsøknad. Denne jobbsøknaden leverte jeg Margit Kristiansen (rektor ved Sistranda ungdomskole). Ikke lenge etterpå hadde jeg lærlingekontrakt, med muligheten til å ta fagbrev i kontorfag, forteller Thina Pettersen.

- Tatt godt imot av alle ved skolen

Hun er godt i gang med læretida, og trives veldig godt.

- Jeg får lære meg jobben, jeg får møte ungdommene og innimellom være litt "sykesøster" for dem. Jeg føler meg veldig godt tatt imot av alle på skolen, sier hun.

Inkluderingsdugnaden

Inkluderingsdugnaden som skal få folk med hull i CV-en ut i jobb, er programfestet i regjeringsplattformen, og en sak Kristin Strømskag løftet under valgkampen. Nå er hun ordfører, og kan vise til at Frøya kommune følger opp dette. I fjor ble to personer fast ansatt samt at Thina fikk lærlingekontrakt. På nyåret har kommunen gitt nok en person med hull i CV-en lærlingeplass.

- Salmar har fått oppmerksomhet på grunn av måten de har tatt inn og inkludert folk med hull i CV-en. Da synes jeg det er greit at kommunen også tar sin bit, sier ordfører Kristin Strømskag.

- En foregangsbedrift

Ole Morten Sørvig og Gro Hege Kvernø fra Dalpro mener det er god grunn til å framsnakke Frøya kommune som en foregangsbedrift.

- Så lang er det faktisk private bedrifter som har gått foran, mens det offentlige har hengt litt etter. Derfor er vi glad for at Frøya kommune går foran som en foregangsbedrift, sier Ole Morten Sørvig, daglig leder i Dalpro.

Vekstbedriften Dalpro tilbyr en rekke tiltak for mennesker som har behov for støtte for å komme ut i arbeidslivet på Frøya og Hitra . Men også etter at en person har fått jobb i en bedrift, følger de opp.

- Vår spisskompetanse går på det med arbeid og inkludering. Og ved at vi også har oppfølging etter at folk er ansatt, bidrar det til å ufarliggjøre, sier fagleder Gro Hege Kvernø.

- Behov for bemanning

I løpet av 2019 hadde Dalpro 38 personer gjennom jobb- og oppfølgingsavdelingen sin. Noen av disse har fått avklart at de ikke ikke kan søke noen ordinær jobb, men en del av dem har nå fått seg jobb, og flere er søkere til jobber.

Sonja Dybvik er HR-konsulent i Frøya kommune. Hun ser ikke bort fra at kommunen vil finne plass til flere enn de fire som allerde har fått jobb eller lærlingeplass.

- Jeg vil absolutt tro at det kan bli flere. Det er så mange forskjellige områder innenfor kommunen hvor det kan være behov for bemanning, sier hun.

- Vinn vinn-sak på alle områder

Ordfører Kristin Strømskag forteller at hun vil sørge for at kommunen får formalisert sin satsning på å gi jobb til folk med hull i CV-en.

- Jeg vil be rådmannen om å forberede en sak på. Da vil vi samtidig også få en debatt i kommunestyret om viktigheten av dette. Det er jo en vinn vinn-sak på alle områder å få folk i arbeid, sier hun.