Flere avlyser på grunn av korona-risiko. Her er en oversikt

Nyheter

En rekke samlinger og arrangementer er avlyst eller utsatt som forebyggende korona-tiltak. her er en oversikt:

(Har du mer info, send lokalavisa en epost på post@hitra-froya.no)

Skuespillet "Rai Rai på Hamarvatnet"

På grunn av skjerpede forebyggende tiltak angående Korona viruset er forestillingen "Rai Rai på Hamarvatnet" i dag er avlyst, og vil kun bli vist i lukket arrangement for foreldre og søsken.

Dette for at det skal være mulig å spre publikum i salen mest mulig, slik at ikke alle sitter tett sammen og redusere eventuelt smitte, sier kontaktlærer Anne Solberg.

Russen avlyser barnas dag

Hitrarussen sier de ser seg nødt til å avlyse barnas dag på søndag på grunn av koronaviruset.

- Vi beklager til de som hadde gledet seg til barnas dag, men håper fortsatt folk vil bidra til Krafttak mot kreft. Siden Kreftforeningen har besluttet å gjøre innsamlingen heldigital, oppfordrer vi derfor alle til å gi litt ekstra digitalt, enten over den digitale innsamlingen på nettsiden eller via Vipps. På søndag avsluttes innsamlingen og vi håper fortsatt å få inn så mye som mulig før da, sier aksjonsleder, Jorid Selvåg.

Frøya og Hitra handikaplag utsetter årsmøte

Tirsdag ble det også bestemt at Frøya og Hitra handikaplag utsetter sitt årsmøte. Møtet skulle holdes på Stølan kretshus fredag 13.03 med 55 påmeldte til middag etter møtet.

Beslutningen ble tat etter sterk oppfordring fra forbundet og i samråd med kommuneoverlegen, sier leder Ruth Sjøvik Johansen.

Kirken

Gudstjenesten og årsmøtet til søndag i Hitra kirke er avlyst. Det blir evt. kun dåp for familiene, melder Hitra kirkekontor.

Musikkandakt på Øytun tirsdag 17. mars er AVLYST.

Salmekveld i Fillan kirke onsdag 18. mars er AVLYST.

Fritidsmessa i Frøya storhall

- Vi skal ha fritidsmessa i storhallen om to uker. Det er klart at den henger i en tynn tråd nå, sa Therese Sollie, leder i Frøya Arena til Hitra-Frøya onsdag.

Torsdag er det klart at messa blir utsatt på ubestemt tid.

- Avgjørelsen ble gjort av styret i går. Det er synd, men vi må forholde oss til situasjonen, og det vi får fra folkehelseinstrituttet og kommunelegen. Så vi har egentlig ikke noe valg, sier Therese Sollie.



Idrettslagene på Frøya avlyser all form for organisert trening

Frøya Idrettslag og Nabeita Idrettslag varsler i kveld at de innstiller all aktivitet i idrettslagene fra torsdag. Bakgrunnen er ønsket om å bidra til å hindre spredning av korona-viruset.

Fasteaksjonen justerer

- Vil informere om at Fasteaksjonen 2020 vil gjennomføres uten bøssebæring i år. Kirkens Nødhjelp har en alternativ løsning på dette. Det vil bli opprettet en digital innsamling via Facebook. Mer info vil komme etter hvert, opplyser kirken.