Løslatt fra varetekt - frøyværing har fått Christian Wiig som advokat

Nyheter

Onsdag ble to personer arrestert og siktet for grovt skadeverk i Frøya vindkraftverk. Samtidig ble det gjort ransakelser på de siktedes adresser.

Frøya.no forteller at begge to er løslatt fredag formiddag. En av de siktede er en frøyværing som skal ha fått kjendisadvokat Christian Wiig som forsvarer. Wiig sier at vedkommende mener han ikke har noe med saken å gjøre.

- Etter at jeg presset politiet i morges, ble han løslatt uten nytt avhør, sier Wiig til Frøya.no.

Begge personene er fortsatt siktet i saken.