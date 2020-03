Legekontor trenger hjelp fra helsestasjon

Nyheter

All gruppeaktivitet blir avlyst og det samme kan skje med individuelle avtaler. De som blir berørt vil bli kontaktet.

Personer som er forkjølet oppfordres til å avlyse sine timer, selv om de er feberfri og ved god allmenntilstand. Dette for å være føre var.

May Britt Sollie, leder av hjemmetjenesten i Hitra kommune, har også gått ut og etterlyst personer med helsefaglig utdanning som kan stå i en beredskap dersom det blir behov for mer folk.

- Har du helsefaglig utdanning? Er du pensjonist med helsefaglig utdanning? Eller har du lyst til å stille opp for noen som trenger deg? Vi trener akkurat deg i beredskap dersom vi får utfordringer med bemanning under pandemien. Ta kontakt med meg for å melde interesse på 90847387, skriver Sollie i et innlegg på Facebook.