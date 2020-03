AtB skjerper renholdet for å redusere smittefaren

Nyheter

- Vi følger nøye med på utbredelsen av viruset og gjør nå flere tiltak, og oppfordrer våre reisende til å vise hensyn til medpassasjerer og følge med på vår nettside, skriver Grethe Opsal, direktør kommunikasjon og drift i AtB i en pressemelding.

Selskapet er i kontakt med alle deres operatører for å sørge for at kollektivtilbudet opprettholdes. Deriblant hurtigbåt- og fergeforbindelser. Flere av skolelinjene vil bli tatt ut av drift.

I tillegg innfører AtB en rekke tiltak der de oppfordrer reisende til å kjøpe billett på forhånd for å redusere smittespredning ved betaling om bord. Det blir også slutt på at reisende på bussen trykker på dørknappen når de skal gå av. Alle dørene blir åpnet av sjåføren på hver eneste holdeplass.