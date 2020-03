- Folk må bruke butikken

Send gjerne en blomst til noen som trenger det, det er fint for dem, men også fint for den lokale blomsterbutikken

Anne Nøren ved Hitrarosa i Fillan står midt i koronakrisa, med en fot i blomsterbutikkdriften og en annen fot i begravelsesbyrået. På butikken har hun nå redusert åpningstiden og permittert folk. Årsaken er at kundene uteblir. Sesongen for hagearbeid var rett rundt hjørnet og Anne hadde derfor handlet inn stort for å dekke blomsterbehovet til øyfolket så vel som hyttefolket. Nå vet hun ikke helt hvilken vår vi har i møte.