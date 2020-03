De 23 lokalpolitikerne skal møtes på telefon

Nyheter

Ordføreren i Frøya har valgt ikke å avlyse denne ukas kommunestyremøte. Men det blir ikke noe fysisk møte på herredshuset for de 23 representantene. I stedet skal møtet gjennomføres på telefon, som et fjernmøte. Det er innført en midlertidig forskrift for gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer, for å begrense spredning av covid 19. Møte er flytta fra torsdag til fredag denne uka.