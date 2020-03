Nyheter

NAV-leder Elin Reppe orienterte i dag formannskapet på Frøya om hvordan arbeidslivet i øyregionen er påvirket av korona-situasjonen. Her kunne hun fortelle at arbeidsledigheten på Frøya ikke er like høy som i sammenlignbare kommuner. Tallene per i dag er at 54 frøyabedrifter har permittert ansatte, og at det totale tallet permitterte er 128.