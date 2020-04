- For meg er en sommerkropp en kropp som er sunn

Nyheter

Sommerkroppen 2020 er et hverdagslig tema for mange. Siden det i dag florerer et enormt kroppspress, er det greit å ha i minne at funksjonsfokus bør komme foran utseendefokuset. Særlig også foreldre bør være bevisst på hvilke signaler de sender til sine barn når det kommer til mat, trening og helse. Men om fokuset er riktig, er det da straka vegen?