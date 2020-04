Nyheter

- Det er lett for å bare lukke maskinen klokken 16, for så å ta en ekstra jobbtime på kveldstid under koronakrisen. Men husk at alt skal slås av før sengen kaller, sier brannekspert Øystein Øren i Frende forsikring i en pressemelding.

Branneksperten har sett stygge tilfeller hvor mobiler og annet elektrisk utstyr har tatt fyr på nattestid. Batterier har eksplodert og det har blitt stor varmgang i elektriske apparater.

- Mange har nok merket hvor varm en laptop kan bli på fanget i sofaen for eksempel. Du vil ikke at noe slikt skjer om natten når du ikke har kontroll. Ikke utsett deg selv og familien for brannfare. Det er så enkelt å slå av maskinen når arbeidsdagen er over, sier han.

Batteriladere er ofte årsaken

Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser at hvert år er batteriladere involvert i snitt ti bygningsbranner. Det er også store mørketall fra nesten-ulykker som aldri blir varslet, da beboerne har slukket brannen selv.

- Feil bruk og dårlig vedlikehold av elektriske apparater og ladere er blant de vanligste årsakene til boligbrann, sier Øren.

- Sjekk alle ledninger og ladere du har hjemme hos deg nå. Misfarget utstyr, varmgang i ledninger og elektriske apparater er et sterkt signal om brannfare. Finner du slike feil skal ikke utstyret brukes i det hele tatt.

Unødvendig å være pålogget hele døgnet

Mange tenker at det går nok bra, men Øren forklarer at det ikke er vits å ta noen sjanser.

- I tillegg er det ikke sunt for den mentale helsen å være pålogget hjemmefra 24 timer i døgnet. Jobb i arbeidstiden og slå av resten av dagen, sier han.