Vi strømmer gratis to konserter og en revy i helga

Artist Therese Ulvan skal streame live konsert på Hitra-Frøyas nettside fredag kl. 19. Konserten spilles på Nidelven Bar & Scene i Trondheim.

Dette blir den første av i alt tre direktesendinger her på lokalavisa gjennom helga. I tillegg blir det nemlig både konsert og revy lørdag kveld, da Marthe Hallem skal spille stuekonsert (med bl.a. innslag fra "Oda fra havet" og humortrioen Kveli Rånes Bremseth går på scenen med revy.

Fredag kl. 19: Therese Ulvan

Therese Ulvan fra Sandstad går på scenen fredag kl. 19.

- Det blir snedig å bare skulle spille til et kamera. Jeg har jo spilt på TV før, men jeg er vant til å få feedback fra publikum. Ofte så endrer jeg ting underveis etter reaksjoner fra publikum, men nå må jeg kjenne på hva som føles riktig uten å kunne se dem, sier hun.

Artisten flyttet for en del år siden fra Hitra til verdensmetropolen Los Angeles for å gi ut sin egen musikk. Der har hun teamet opp med noen av de beste musikerne i verden. Kåringen «Best singer songwriter award 2010» fra organisasjonen Los Angeles women in music, ga Therese Ulvan en «flying start» på karrieren som plateartist. I 2019 mottok hun Hitra kommunes kulturpris.

- Jeg har vært borte fra musikklivet en stund fordi jeg akkurat har fått baby og siden Nidelven Bar & Scene måtte stenge som følge av koronaviruset hadde jeg lyst til å bidra. Hvis jeg får inn noe bidrag i løpet av konserten, kommer jeg til å dele dette med dem, sier hun.

Fikk en spontan idé

Søndag fikk Ulvan ideen og la ut en post på Facebook-siden sin der hun skrev at følgerne kunne være med å bestemme hvilke sanger hun skulle spille under intimkonserten fredag. I løpet av kort tid fikk hun inn over 100 forslag og blant dem var «Mother Earth», «Ane Dæ», «Everything happens for a reason» og «I den tolvte time».

- Det varmer et musikers hjerte at folk engasjerer seg og har et forhold til sangene mine. Jeg har plukket ut noen av forslagene som jeg skal synge i kveld. Jeg ønsker å gi en fin stund i en veldig rar tid, sier hun.

- Det er mange som er i en presset situasjon akkurat nå og hvis jeg som musiker klarer å gi dem et pusterom har jeg gjort mitt.

Venter med å utgi nytt album

Ulvan har gitt ut tre album og hennes fjerde «I am» skulle egentlig ha kommet ut i disse dager, men artisten har bestemt seg for å vente med det til verden går tilbake til normalen.

«Albumtittelen gjenspeiler en artist som har landet både personlig og musikalsk. Sjanger er rock/funk/soul og komposisjonene er originalt materiale. Therese søker etter hva musikk kan bety og hvilken rolle det har i samfunnet. Hun har nå spilt inn ei plate med håp om å fortsette sin ferd med å berøre mennesker med musikk», står det i en pressemelding.

Lørdag kl. 19: Kveli Rånes Bremseth

Humortrioen Kveli Rånes Bremseth er godt kjent i Øyregionen etter flere forestillinger i Frøya kulturhus på Sistranda og i Meierisalen i Fillan. Lørdag kveld gjør de sin aller først live-streaming.

- Dette er en spesial-forestilling som har fått navnet «I disse tider…- En Optimistisk laiv-stiming» Her har vi laget noe helt nytt, tatt med noe fra arkivet, noe best-of, pluss noe dagsaktuelt for alle oss som sitter hjemme i disse tider, forteller Arnt Egil Rånes.

Forestillinga spilles i Olavshallen i Trondheim og strømmes over humorgjengens egen Facebook-side, på Olavshallens Facebook-side, på Trønder-TV og her på lokalavisa Hitra-Frøya.

- Vi gleder oss og er samtidig litt spent på hvordan det blir å underholde i en tom sal. Men vi har allerede fått mange tilbakemeldinger om at folk skal se oss, så vi skal virkelig gjøre vårt beste for å gi alle en god opplevelse, sier Rånes.

Lørdag kl. 21: Marthe Hallem (med bl.a. Oda fra havet)

Klokka 21 lørdag kveld er det en ny forestilling som også strømmes over lokalavisas nettside. Marthe Hallem er manusforfatter og komponist for teaterstykket "Oda fra havet" på Mausund. Lørdag har hun en digital konsert hjemme i stua si.

- Her kommer jeg til å ha urframføring av ei rykende fersk låt som jeg tror kommer til å bli høydepunktet under årets Oda-forestilling (som vi håper kan gjennomføres når korona-viruset forhåpentlig har gitt seg såpass, sier Hallem.

Hun tror mange på Hitra og Frøya er interessert i å høre urframføringa av den nye låta.

Lokalavisa legger ut videostrømmen så snart denne er klar, rett i forkant av starten på forestillingene.