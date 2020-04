Nyheter

Politiet fikk søndag melding om at en båt var funnet drivende på sjøen ved Moldtua. Det var en 20 fots båt med 115 heters motor. Det ble antatt at båten tilhørte et oppdrettselskap. Litt senere ble det bekreftet at båten tilhørte en Lerøy-anlegg i området.