Nyheter

Lokalavisa fortalte for noen dager siden om hvordan korona-sitasjonen, med mange som må holde seg innenfor huset vegger, har påvirket hva som selges i sportsbutikken. Salget viser at at mange rigger sitt eget treningstudio i heimen, nå som organisert idrett ligger nede, og treningstudioene har stengt.