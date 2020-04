Nyheter

Det var 24. mars at byggleder i Statens vegvesen, Jostein Karlsen, kunne bekrefte til lokalavisa Hitra-Frøya at byggingen av brua over Åstfjorden Fv 714 var satt på vent på grunn av koronakrisen. Nå sier han likevel at de planlegger å komme i gang med bruarbeidet etter påsken.