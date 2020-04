Formidler permitterte til samfunnskritiske jobber

Nyheter

NAV-leder Elin Reppe forteller at det gjøres mye for å hjelpe de som er blitt permittert de siste ukene og å formidle jobber til andre, mindre utsatte næringer. Samtidig kommer nye digitale løsninger på plass for å effektivisere søknadsbehandling og utbetaling til folk som trenger hjelp. Blant annet kan man nå levere søknad om sosial stønad digitalt.