Øyværinger må forberede seg på en rekke forbud i minst en uke til

Forbud mot visse private sammenkomster

Private sammenkomster, som bryllupsfester, russefester og lignende der flere mennesker fra ulike husstander oppholder seg sammen over tid forbys. Forbudet gjelder uavhengig av om planlagt sammenkomst gjennomføres ute, i privatbolig, i grende-, klubb- eller forsamlingshus.

Det kan ikke søkes om dispensasjon fra forbudet. Ved besøk mellom husstander og når man ferdes rundt i samfunnet for øvrig, oppfordrer kommunen befolkningen om å følge de statlige retningslinjene for hygiene og avstand.

Arbeidsgiver med virksomheter i Frøya kommune

Arbeidsgivere i privat og offentlig sektor som driver virksomhet i Frøya kommune skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra, så langt det er praktisk mulig. Dette innebærer at arbeidsgivere må gjøre en vurdering av hvem og hvor mange som må være fysisk til stede i virksomheten for å opprettholde en forsvarlig drift. Arbeidsgivere må forsøke å tilrettelegge for at pendling begrenses, men når pendling må videreføres skal arbeidstakeren bruke egen bil og ikke offentlig kommunikasjon.

Pendlere skal ikke oppsøke tjenestetilbud i kommunen og skal gjøre det som er mulig for å begrense smittespredning. Det gjøres unntak for situasjoner som gjelder liv og helse. Pendlere mellom Hitra og Frøya har unntak fra dette leddet. Første ledd gjelder ikke virksomheter hvor fysisk fravær av ansatte vil gå ut over kritiske funksjoner for liv og helse.

Møtevirksomhet med fysisk tilstedeværelse skal begrenses mest mulig, med mindre dette er strengt nødvendig. Det samme gjelder for kurs, seminarer og lignende.

Overnatting i fritidsbåt, bruk av campingplasser og bobiler

Torsdag 19.3.2020 vedtok Helse- og omsorgsdepartementet å forby overnattinger på fritidseiendommer i andre kommuner enn der man er folkeregistrert. Bakgrunnen for forbudet er blant annet knyttet til kapasiteten til kommunenes helse- og omsorgstjenester, samt å begrense risikoen for smittespredning.

Overnatting i fritidsbåt, bobiler og bruk av gjestehavner og campingplasser er ikke omfattet av dette sentrale forbudet. Hensynene bak forbudet mot overnatting på fritidseiendom gjør seg imidlertid også gjeldende ved bruk av båt og overnatting i fritidsbåt, bobil og campingvogn.

Av beredskapsmessige hensyn vedtar kommunen derfor også stengning av campingplasser og stengning av gjesteplasser i småbåthavner for overnatting. Det tillates ikke bruk av campingvogner, bobiler og fritidsbåter av innbyggere med annen bostedsadresse enn Frøya kommune, med hjemmel i smittevernlovens § 4-1.