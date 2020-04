Nyheter

Det er på bakgrunn av at kulturminister Abid Raja sa tirsdag at han ikke så for seg at de store festivalene i sommer ville gå som planlagt.

– En veldig tung avgjørelse, men vi ser ikke lenger at vi har noe annet valg, sier Joar Johansen, styreleder i Mausund IL, som arrangerer festivalen, i en pressemelding.

Artister avlyser

Før avgjørelsen ble tatt fikk de meldinger fra artister de hadde booket som vurderte å kansellere all turnévirksomhet i sommer.

– For vår egen del ser vi jo at det vil være fryktelig vanskelig å bråstoppe en festival på noen dagers varsel – samtidig som det er regelrett umulig å kaste seg rundt for å arrangere noe som Utihavet på kort tid dersom forutsetningene endrer seg. Derfor så vi dessverre ingen annen mulighet enn å ta beslutningen nå. Å se det an for å ta avgjørelsen nærmere sommeren ville ikke vært forsvarlig.

Havfiskekonkurransen som skulle ha blitt arrangert på samme tidspunkt er også avlyst.

Over hundre frivillige

Festivalsjefen forteller at det er mye jobb både i forkant og under selve festivalen med over hundre frivillige i sving.

– Vi hadde kommet til et slags «nå eller aldri». Vi ville blitt nødt til å begynne å jobbe konkret med årets festival rett etter påske, og når signalene fra regjeringen er slik de er, kan vi ikke ta ansvar for å sette hele apparatet i sving. Legger vi til at sentrale artister varslet at de på egen hånd ønsket å kansellere, så vi ingen annen utvei, sier Johansen.

Flere av artistene de hadde avtale med har sagt at de er interessert i å heller komme neste år.

– Nå får vi konsentrere oss om å komme sterkere tilbake. Dette handler ikke bare om Utihavet. Å invitere flere tusen mennesker til Mausund til et kompakt arrangement når situasjonen er slik den er og forventes å være i ganske lang tid framover, er et ansvar vi ikke ønsker å ta, selv om det skulle komme noen lettelser i bestemmelsene.

- Det er vel ingen som tviler på at store ansamlinger av folk er en arena for spredning av smitte, og ingen har antydet at smittesituasjonen vil være under full kontroll i sommer. Vårt bidrag til å forsøke å holde Mausund mest mulig koronafritt er derfor å avlyse festivalen.