Nyheter

- Det er klokt å ikke undervurdere UV-eksponeringen når det er overskyet og være liberal med å ta på solbriller. Dessuten beskytter solbriller både om vind og partikler i luften. Begge deler kan bidra til utvikling av øyesykdommen pterygium, som innebærer en vingeformet innvekst av bindevev på øyets overflate, sier Paaske Utheim, øyelege og professor i en pressemelding.

Økt risiko for kreft

UV-stråling øker risikoen for kreft i øyet, samt øyesykdommer som pterygium, grå stær og aldersrelatert makuladegenerasjon. Paaske Utheim bekrefter at det er mulig å få varig øyesykdom av for mye sol på øynene.

- Av alle de nevnte solrelaterte øyesykdommene er det bare snøblindhet som ikke fører til varig øyesykdom. Det er nok mange som ikke er klar over hvor mange deler av øyet som skades, sier han.

Hva er egentlig snøblindhet? Oppholder du deg i sterk sol over lengre tid uten gode solbriller, kan øynene bli solbrent. Hornhinnens ytterste lag tar skade og nervefibre blir eksponert. Tilstanden kalles ofte snøblindhet og gir typisk sterke smerter, tåreflod, lysskyhet og følelse av sand eller rusk i øyet. Tettheten av nerver i hornhinnen er langt høyere enn i huden. Dette forklarer de sterke smertene. Heldigvis heles hornhinnens ytterste lag i løpet av få dager og som regel blir det ingen senskader. Sår på øyeoverflaten kan også gi grobunn for mikroorganismer og dermed lettere føre til infeksjoner.

Med UV-beskyttelse

Bare én dag ute i solen uten solbriller kan føre til snøblindhet.

- For andre solrelaterte øyesykdommer er derimot den totale eksponeringen over tid det avgjørende.

Slik beskytter du deg mot sola Opphold deg i skyggen når sola er på sitt sterkeste.

Vær oppmerksom på refleksjon av UV-stråling. Nysnø kan for eksempel reflektere opptil 90 prosent av UV-strålingen. Dette er høyere enn gress, asfalt og jord, som reflekterer mellom fem og 25 prosent.



Jo høyere over havet du befinner deg, desto større er risikoen for UV-relatert øyeskade.



Bruk gode CE-merkede solbriller med full UV-beskyttelse. Det er viktig at de dekker øynene godt, slik at UV-stråler ikke slipper gjennom og kan bli reflektert fra innsiden mot øynene.



I tillegg til solbriller kan det være lurt å bruke hatt eller caps.



- Kan det være skadelig å bruke solbriller uten UV-beskyttelse?

- Dessverre er svaret "ja". Dette fordi mørke glass kan utvide pupillen, hvilket gjør at UV-stråler lettere kan skade linsen og netthinnen.