- Det oppstår mange nye utfordringer med innkjøp av råvarer og emballasje

– Serviceproduksjon har vært opptatt av at et nytt preparat både skal produseres, fylles, merkes og klassifiseres i henhold til riktig regelverk. Alle parter har vært behjelpelige med å få tatt raske avgjørelser og leveranser, og dette har vært helt nødvendig for å få produktet frem så fort, sier Reidun Ree, daglig leder i Serviceproduksjon i en pressemelding

Det er Pharma Production som står bak det nye produktet.

– Som legemiddelbedrift har vi kompetansen til å produsere et produkt som Hånddesinfeksjon NAF, men i koronakrisen oppstår det mange nye utfordringer med innkjøp av råvarer og emballasje. Emballasje er i denne sammenhengen en utfordring når hele verden trenger småflasker akkurat nå, sier Bibbi Paust, prosjektleder i Pharma Production i en pressemelding.

Har sendt første leveranse

Mange leverandører har stått på for å hjelpe bedriften med å lage den nye håndspriten. Forrige uke var alt på plass og de kunne endelig starte å lage blandingen.

– Vi produserer et stort antall hånddesinfeksjon per skift. Den første leveransen ble sendt til grossistene tirsdag i påskeuken, og vil snart være tilgjengelig på apotek, sier Paust.

Flaskene på 50 og 100 ml vil produseres fortløpende, så lenge det er behov.

– Vi produserer så mye hånddesinfeksjon vi kan, og har blant annet ansatt ytterligere tre personer for å kunne holde tritt med etterspørselen, sier Bibbi Paust.

- Muliggjør lønnsom drift

Oppskriften er utviklet av Serviceproduksjon og Pharma Production. Produktet produseres og fylles i Pharma Production sine lokaler.

– Situasjonen vi er i nå viser hvor viktig det er å bevare nasjonale tilvirkningsmuligheter, enten det er produksjon av desinfeksjonsmidler eller legemidler. At vi etablerer effektivt beredskap i situasjoner som denne kan ikke poengteres sterkt nok. Dette krever rammebetingelser som muliggjør lønnsom drift under normale omstendigheter. Her er det fortsatt en vei å gå, avslutter Paust.