Nyheter

- Det synes vi er fryktelig leit, og håper det er på grunn av den spesielle tiden vi er i, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

Hver påske gjennomfører fellesorganisasjonen for 17 friluftslivsorganisasjoner en undersøkelse for å finne ut hvor mange som har tenkt å drive med aktiviteter ute i påsken.

Holder seg inne

I 2018 svarte 77 prosent ja på spørsmålet. Året etter var det to prosent færre som skulle være ute, mens i år er det bare 58 prosent som har svart ja.

- Tallene kan tyde på at folk sine planer er preget av den spesielle tiden vi er i, tror Heimdal.

- Mange pleier å være på hytta og bedrive friluftsliv der, og ser kanskje ikke at de har de samme mulighetene i sitt nærområde. Mens andre sitter i isolasjon og har fått påvist covid-19, eller selv-isolerer seg i frykt for å få viruset, og ikke tør å gå ut. Men så har man også de som vanligvis kommer seg ut fordi de er med på organiserte friluftslivsaktiviteter, som nå står uten tilbud.

- Sterkt bekymret

Generalsekretæren gleder seg til de organiserte friluftsaktivitetene kan starte opp igjen, og er bekymret for klasseskillet som pandemien vil skape.

- Vi er sterkt bekymret for at korona-pandemien vil skape et enda større klasseskille i befolkningen når det gjelder fysisk aktivitet, og dermed enda større forskjeller i befolkningens helse. Vi vil trenge minst en ekstra folkehelsemilliard til å re-aktivere befolkningen når denne pandemien er over, sier Heimdal