Blir ingen 17. maitog

Nyheter

Det har ligget i kortene en stund at årets 17. mai-feiring blir ampurert. I dagens formannskapsmøte på Frøya ble dette tema i orienteringsrunden. Ordfører Kristin Strømnskag sa at 17. maifeiringen i sine vante former, med tog og arrangementer, blir avlyst på Frøya.

- Vi må følge en plan B, og få til en feiring som gleder hele befolkningen, sa ordføreren.

Av ting man vet kan gjennomføres, er generell pynting og kransenedleggelser.

Til lokalavisa sier Strømskag at det jobbes for fullt med å få til en feiring som dekker hele Frøya, at man har noen overraskelser på lur, og at kommunen snart vil komme med en pressemelding rundt "plan B" for 17. maifeiringen.