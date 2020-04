Nyheter

Dette er for å hindre store branner i en periode av året der faren for gress- og skogbranner er stor.

- Det generelle bålforbudet, som gjelder fra 15. april til 15. september, betyr at det er forbudt å tenne bål, engangsgrill, bålpanner og annen åpen ild i skog og utmark, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening i en pressemelding.

Brannvernforeningens råd for bål i skog og utmark: Respekter det nasjonale bålforbudet 15. april til 15. september – ikke tenn bål i skog og utmark i denne perioden.

Følg med på skogbrannvarselet og følg rådene fra ditt lokale brannvesen, de kjenner forholdene best der du bor.

Bruk kun godkjente bålplasser om du skal tenne bål, du finner info om hvor de er på kommunens nettsider.

Hold oppsyn med bålet hele tiden.

Forlat aldri bålet før du er helt sikker på at det er skikkelig slokket.

Du kan grille i egen hage, men det skal ikke være til sjenanse for naboene.

Unngå bruk av engangsgriller. Hvert år er de årsak til flere gressbranner, og de forsøpler.

Finnes unntak

Er det fremdeles snø på bakken eller det har vært mye nedbør over lang tid og det ikke medfører en brannrisiko kan du tenne bål i skogen. Men Søtorp oppfordrer alle til å være ekstra forsiktige i år, for å skåne det allerede belastede brannvesenet.

- Det er viktig å huske på at gnister kan fly langt, og at selv om det er vått og fuktig der man er, kan det være svært tørt like i nærheten. Vi oppfordrer til aktsomhet. Ta heller med varm mat på termos, enn å risikere å starte en skogbrann, sier han.

Flere branner i påsken

I løpet av påskeferien var det flere skog- og gressbranner i Norge som følge av kaffebål som ikke var forsvarlig slukket eller gjenglemte engangsgriller.

- Den som tenner bål, er selv ansvarlig for å slukke det helt og rydde opp etter seg. Mange kommuner tilrettelegger for bålbrenning ved å etablere godkjente bålplasser, og disse er det normalt tillatt å bruke hele året. Vi anbefaler bruk av disse der det finnes, sier Søtorp.