NRK fortalte i går om at så mange som 2000 mennesker er stoppet på svenskegrensa i løpet av påskeuka, og ilagt to ukers karante for å ha vært utenlands. Når man selv har satt seg i en slik situasjon, risikerer man samtidig å miste lønn, sykepenger og dagpenger i karanteneperioden, varsler NAV.