Dyrebeskyttelsen Norge har derfor laget en ny veileder med tips og råd til alle som vurderer å skaffe seg hund.

- Vi ser dessverre at usunne og syke hunderaser er svært populære på tross av at man har drevet med opplysningsarbeid for å rette på dette i over 20 år, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge i en pressemelding.

- Vi håper at denne veilederen vil være til nytte og glede for valpekjøpere, og at den bidrar til en økt bevissthet om at avl på syke dyr er dyremishandling.

Før du skaffer deg en hund bør du tenke gjennom dette: Har jeg tid til å ha hund? Har jeg råd til å ha hund? Er jeg klar for en langvarig forpliktelse? Hva slags hund passer meg og min livsstil? Hva med allergi?

Arvelige sykdommer

Flere hunderaser er utsatt for arvelige lidelser og helseutfordringer knyttet til rasens fremavlede utseende. Pusteproblemer hos kortsnutede raser, skjelettlidelser, fødselsproblemer og hjertelidelser er bare noen av utfordringene enkelte raser har.

Ifølge Roaldset må mange eiere belage seg på høye veterinærutgifter og ikke alle forsikringsselskaper dekker disse lidelsene.

Slik øker du sjansen for å få en sunn og frisk hund Velg en hund som passer din livsstil. Finn en god oppdretter. Unngå raser med sykdomsgaranti. Undersøk med forsikringsselskapene. Vær skeptisk til «lettvinte» hunderaser som krever lite mosjon. Kjøpskontrakt. Gi valpen den beste starten ved å lese deg opp på rasen på forhånd.

Gir bort syke dyr

Hvert år får dyrevernorganisasjonen flere henvendelser fra eiere som vil omplassere hunden sin på grunn av høye veterinærutgifter som følge av arvelige lidelser.

- Vi må gi kommende generasjoner med hunder et bedre utgangspunkt for gode liv. Oppdrettere som driver seriøst må ta i bruk tilgjengelige verktøy og dagens vitenskap i avlsarbeidet, sier Roaldset.