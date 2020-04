Ny rapport viser at sykehusene i Midt-Norge vil ha over 600 innlagte korinapasienter ved en pandemitopp

Nyheter

Sykehusene i Midt-Norge vil ved en pandemitopp kunne ha 622 innlagte pasienter med Covid19-smitte, og av disse vil 166 ha behov for intensivbehandling. Det framgår av en rapport som er utarbeidet og oversendt Helse- og omsorgs-departementet.

Trenger nok kompetent personell

Før påske fikk Helse Midt-Norge RHF i oppdrag å utarbeide en rapport som skulle beskrive hvordan helseforetakene i regionen er i stand til å møte behovet for økt behandlingskapasitet ut fra scenario og en pandemitopp. Antatt nasjonal maksimalbelastning på intensivavdelingene ligger på 1200 pasienter og har et reproduksjonstall på 1,3.

Alle helseregioner har utarbeidet tilsvarende analyser som er oversendt departementet. Styret for Helse Midt-Norge RHF får den som referatsak i sitt møte 22. april.

– En av de største utfordringene ved en pandemitopp er tilgang på nok kompetent personell. Vår konklusjon er at maksimalbelastningen på sykehusene er teoretisk mulig å møte, men vil kreve personelldisponeringer som må anses som helt i ytterkant av det som er gjennomførbart. Det kan ikke kan vedlikeholdes i mer enn kort periode dersom toppen av pandemibølgen treffer hele regionen med full tyngde samtidig, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl.

Fokus på betydelig opplæringsaktivitet

På denne bakgrunnen er det iverksatt betydelig opplæringsaktivitet. Hovedfokus har vært på smitteforebygging og kursing av sykepleiere som kan bistå i intensivarbeidet generelt og på respiratorkompetanse spesielt. I den nærmeste perioden hvor forsiktig opptrapping av normal aktivitet vurderes, vil balansen mellom fortsatt opplæring av de viktigste forsterkningressursene (anestesi-, operasjon- og akuttsykepleiere) og bruk av de samme personellgruppene til normal aktivitet bli viktig.

Leveranser av medisinsk utstyr, medikamenter knyttet til intensivbehandling og smittevernutstyr, er en annen kritisk viktig faktor for å kunne gjennomføre planene. Sykehusene vil være avhengig av betydelig supplering av kritisk viktig utstyr og forbruksmateriell.

Behandling ved akutt nyresvikt er omtalt spesielt fordi sykehusene i Namsos, Kristiansund og Volda ikke er satt opp for dette. Det betyr at pasienter med truende nyresvikt ved disse sykehusene må flyttes enten mellom sykehus i eget helseforetak eller til St. Olavs hospital. Rapporten omtaler også de rutinene som er etablert for overflytting av Covid19-pasienter.

Rapporten viser også at helseforetakene har ulike forutsetninger for å løse oppgaven. Mens St. Olavs hospital kan benytte areal i tilknytning til eksisterende intensiv- oppvåkning- og operasjons-areal som utvidelsesmulighet for økt intensivkapasitet, gjøres det nå mindre bygningsmessige tilpasninger på alle de øvrige sykehusene i regionen.