Ansatte på et oppvekstsenter har laget video til barna

Nyheter

Både barn og voksne gleder seg til å se hverandre igjen. De ansatte i Nabeita oppvekstsenter har savnet barna så mye at de har laget en videohilsen til dem.

- Vi som jobber på Nabeita oppvekstsenter savner barna og hverandre så mye i disse koronatider at vi har laget en videohilsen, skriver avdelingsleder Mona-Lise Øien ved Nabeita oppvekstsenter i en e-post til lokalavisa.





Følger smittevernregler

De siste dagene har både barnehager og skoler arbeidet med å sikre en god start for de små på mandag, samt å ivareta smittevernreglene som har blitt vedtatt.

- Det er naturlig at noen er usikre og redde for å bli smittet når barnehagen åpner igjen. Barn leker tett på hverandre og det er derfor viktig med gode og tilpassede retningslinjer for hvordan barnehagedagen skal være, skriver Hitra og Frøya på kommunens nettside.