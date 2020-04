Nyheter

Vegtrafikksentralen meldte for to timer siden om at folk måtte kjøre forsiktig forbi Valslag på lakseveien. En time sener meldte de at Valslagtunnelen var stengt i en retning på grunn av bilberging.

Dette pågår fortsatt klokka 14:30, og nå er tunnelen stengt i begge retninger.

Tunnelen forventes åpnet klokka 15. Det har dannet seg lange køer på begge sider av tunnelen.

Klokka 15:05 melder vegtrafikksentralen at tunnelen er åpnet for trafikk igjen.