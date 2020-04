Nyheter

Planene om å bygge et større kloakkanlegg på Hammarvika har skapt reaksjoner. Flere beboere i området har skrevet leserinnlegg i lokalavisa, og henvendt seg til lokalpolitikerne som skal avgjøre om, og hvor, anlegget skal bygges. Det som planlegges er et sentral-renseanlegg for Flatval, Hammarvika og Sistranda.