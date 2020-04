Opphever den strenge kloakk-forskrifta

Nyheter

Frøya kommunestyre vedtok sist høst det som heter "lokal forurensningsforskrift for spredt avløp i Frøya kommune".

Forskriften var diskutert i forkant, med advarsler om at denne forskriften ville gjøre at svært mange privathustander vil bli pålagt store utgifter for å rydde opp i sin egen kloakk.

Men den store debatten kom først i etterkant av at planen var vedtatt.

Til januarmøtet til Frøya kommunestyre hadde Frp levert en interpellasjon om forskriften. Debatten rundt denne gjorde at et enstemmig kommunestyre vedtok at de vil ha hele saken opp på nytt.

Formannskapet fikk saken opp denne uka. Og et enstemmig formannskap vedtok å oppheve forskriften. Det har blant annet kommet spørsmål om hvorfor Frøya kommune skal ha et strengere forurensningskrav enn andre kommuner. Når den lokale forskriften oppheves, er det den nasjonale forurensningsforskriften som vil gjelde.

- Bakgrunnen for at vi opphever forskriften, er at vi ser at enkelte blir påført uforholdsmessig store utgifter. Men det betyr ikke at det ikke vil bli ryddet opp i avløp. Det er for eksempel mange som har ulovlige avløp, og disse må det ryddes opp i. Og planen for å rydde opp i de kommunale avløpene går fortsatt, sier ordfører Kristin Strømskag.