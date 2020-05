Lokalavisa Hitra-Frøya med medalje i skandinavisk avispris

Nyheter

Det er lokalavisas Øymagasinet som vil få tildelt bronse-, sølv- eller gullmedalje i konkurransen. Best of Scandinavian News Design er åpen for alle aviser og magasiner i Norge, Danmark, Sverige, Finland og de baltiske landene.

Lokalavisas Øymagasinet ble designet på nytt for få år siden og har de siste utgivelsene også kommet på glanset papir. Designer er vår egen Hasse Lossius.

Seks ganger i året

Øymagasinet kommer i seks årlige utgaver og temaene spenner fra båt, sjøliv og hytteliv til næringsliv og havbruk. Også den populære Sommeravisa er en del av denne magasinrekka.

Det er organisasjonen Society for News Design Scandinavia (SNDS) som årlig deler ut designpriser i ulike klasser innenfor print og digital. Prisene skal deles ut i Danmark. Når dette skjer er ennå uvisst på grunn av koronasituasjonen. SNDS arbeider blant annet med visuell kommunikasjon, nyhetsdesign, grafisk design, datavisualisering, historiefortelling.

Lokalavisa Hitra-Frøya har flere ganger de siste årene mottatt priser for sin journalistikk blant aviser i Trøndelag og innenfor det nasjonale mediekonsernet Polaris Media. Dette er første gang lokalavisa mottar en pris for design.