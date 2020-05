Tror bomforslaget vil øke prisen med rundt 15 kroner for hver eneste passering

Pyttpytt, blir kanskje kommentaren, 28 kr er jo ikke stort? Jo, for «folk flest» er det en stor økning

Nyheter

Hitra-ordfører Ole L. Haugen er slett ikke fornøyd med diskusjonen som pågår i Orkland om mulig flytting av bomstasjonen på Våvatnet. Spørsmålet er reist etter at Orkland-ordføreren gjerne vil diskutere om Våvatnet-bommen kan slås sammen med Valslag-bommen for å gjøre det enklere for Orklands næringsliv å reise innad i egen kommune.