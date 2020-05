Svein Viggos faste gjester får ikke lov til å komme.

Nyheter

Da lokalavisa snakka med Svein Viggo Johansen i Titran Invest i midten av februar, ventet han på avklaring fra kommunen om han får leie den den gamle fotballbanen ved Titran skole. Der vil han etablere camping/ oppstillingsplass for bobiler.

Bobil-tilbud på Titran

- Hvis det nå går i orden med leieavtale med Frøya kommune, vil ting skje ganske kjapt. Vi ønsker å legge til rette med strøm, avløp og vann, og å bygge opp et lite servicebygg med dusj og toaletter. Det skal vi ha klart til sommersesongen, fortalte Svein Viggo Johansen til avisa da.

Det tok noen ekstra runder for å klargjøre om kommunene kunne leie ut arealet gratis til Titran invest, men nå er saken avklart. Men det blir likevel ikke noe servicebygg for bobilturister på Titran denne sommeren.

Koronastopp

- Det er full stopp på grunn av koronaen, forteller Svein Viggo når vi møter han inne på "spiseriet" i gamle Titran skole.

- Det blir gravd grøft så det kan legges strømledning og kabler for vann og avløp. Men noe servicebygg blir det ikke i år. Med null i inntekt kan jeg ikke ta den investeringen nå, sier han.

Han har ordinær utleie av de to lærerboligene, og to leiligheter i selve skolebygget. Utleien der er eneste inntekt for øyeblikket, og gjør at Svein Viggo får dekket rentene på firmaets lån. Men fra selve turistvirksomheten kommer det ingenting inn.

Skolen som utgangspunkt for turisme

Det var i 2003 at Johansen etablerte Titran Invest og kjøpte Titran skole, som var nedlagt to år tidligere.

Sammen med svigersønnen etablerte han et tilbud med fisketurisme, der skolen ble gjort om til leiligheter for turistene . I 2006 kjøpte han skrog til en speedsjark, som han bygget ferdig på skoleplassen i løpet av tre måneder. Han og svigersønnen driver nå hver for seg med hver sin båt som de tar turistene ut på havet med. Svein Viggo har i tillegg til skolebygget to rorbuer med til sammen plass til 12 fisketurister.

100 dager på sjøen hver sesong

Helt siden han startet opp i 2003 har han hatt godt belegg, med i snitt opp mot 100 dager på sjøen hvert år. I enkelte sesonger har han ligget på 1400 overnattingsdøgn. Ved siden av han selv er kona sysselsatt i firmaet, pluss at de har hatt en fast tilkallingshjelp.

Sesongen skulle startet opp i april. Båten ligger klar ved kaia inne i Naftadjupet. Men Svein Viggo vet ikke når han kan ta med den første gruppa turister ut på Kysthavet for å prøve fiske etter storlonga.

- 90 prosent av gjestene som kommer er svensker. Og de får jo rett og slett ikke lov til å komme, slik det er nå. Og restriksjonene på hvor mange man kan være sammen gjør at det også blir vanskelig. Normalt har jeg cirka 100 dagsturer på havet i løpet av sesongen. Hvis jeg får til ti turer denne sommeren, må jeg være fornøyd, sier han.

Vinter-arbeid

Svein Viggo Johansen er opprinnelig bilmekaniker. Og med et firma som har all sin aktivitet i sommerhalvåret, brukes mye av vinteren til vedlikehold og mekking. I det som var gymsalen på gamle Titran skole har han innredet verksted.

- Jeg må vise deg min siste patent. Den er jeg ganske stolt av, sier han og vi tar turen innom verkstedet. Det første journalisten legger merke til er veteran-motorsykkelen: En 61-modell Enfield 350 kubikk. Men det er hengeren han vil vise fram. Denne har han konstruert og bygges denne vinteren.

- Det er ikke alltid så greit å frakte motorsykkel på henger. Men her har jeg bygget en henger med luftfjæring som gjør at det er veldig greit å kjøre med en sykkel stående. Jeg kjenner ikke til at slike finnes ute markedet, sier Svein Viggo Johansen.

Håper på innenlandsturister

Men han håper å kunne bruke mindre tid på verkstedet, og mer på å betjene turister framover.

Titran er ett av de mest populære turistmålene i hele øyregionen, Med alle besøk fra utenlanske fisketurister avlyst på ubestemt tid, håper Svein Viggo på innlandsturistene.

- Det snakkes jo om at folk skal ta ferien innenlands i år. Så vi får håpe at det blir litt trykk av det, sier Svein Viggo Johansen i Titran Invest.