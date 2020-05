Nyheter

Frøya formannskap vedtok i april å endre kriteriene for å søke støtte fra det nyetablerte grendalagsfondet. Det skulle i utgangspunktet ikke gis støtte til ordinær drift av lagene. Men da koronahensyn gjorde at det ikke var mulig å drive de aktivitetene som grendalagene normalt skaffer sine inntekter fra, ble det vedtatt at lagene kan søke om penger til å dekke driftsutgifter.