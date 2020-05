Nyheter

I tradisjon tro ble bautaen ved Sandstad kirke bekranset 17. mai. Bautaen er reist for å hedre krigsseilerne som fikk en våt grav under krigen. Ordfører Ole L. Haugen holdt tale for anledningen.

- Vi er i en unntakstilstand, og på mange måter i en krig. Men denne gangen slåss vi ikke mot store sterke menn, men mot en usynlig fiende, sier ordføreren i sin tale.

Talen i sin helhet kan du se i filmen.