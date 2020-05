Nyheter

Coop Hamarvik har fått regulert et 21 dekar stort område på Hammarvolden på Hammarvika. Her ønsker de å etablere sitt nye butikksenter. I tillegg til at egen dagligvare og byggmix flyttes fra der de holder hus på Hammarvika i dag, er det også lagt til rette for at Europris man etablere butikk tomta.