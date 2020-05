Nyheter

Hitra:



- ELIF AS i 7240 Hitra er besluttet tvangsoppløst. Selskapet driver i dag med "drift av restauranter og kafeer".



- KYST INVEST AS i 7246 Sandstad er slått konkurs og lagt til sletting.



Frøya:



- Enkeltpersonforetaket ODD EDGAR LARSEN er etablert i 7280 Sula for å drive med "utleie av eiendom".