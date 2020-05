Bruker nær 700 millioner kroner på nytt anlegg

Nyheter

Heisekranene rager høyt over Belsvika i Heim kommune for tida. Her bygger Lerøy Midt, med hovedkontor på Jøsnøya på Hitra, sin utvidelse av settefiskanlegget. Cirka 9.300 kvadratmeter bygg skal huse voksemuligheter for fisken. Lerøy bruker mellom 600 og 700 millioner kroner på nyinvesteringen. Lokalavisa Hitra-Frøya var mandag på byggeplassen for å se på prosjektet.