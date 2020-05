Skal jobbe aktivt for at det ikke blir noe mer vindkraft

Nyheter

2. april i fjor ble det avholdt ny folkeavstemming om vindkraft på Frøya. I folkeavstemmingen stemte 78,7 prosent mot vindkraft på Frøya.

Avstemmingen ble holdt etter at det var gitt konsesjon, og like før byggestart på Frøya Vindkraftverk. Historien deretter er kjent: tross kraftig lokal motstand er vindkraftverket nå under bygging.

Kommunestyret har nå, ett år etter, hatt en gjennomgang av resultatet, og vedtatt følgende:

- Frøya kommune skal akrivt motarbeide enhver vutvidelse av vindkraftverket, både innenfor gitt konsesjonsområde, ved utvidet areal og ved utvidelse av tidsrammen i konsesjonen på 25 år.

- Frøya kommune skal aktivt motarbeide nye konsesjoner for vindkraft på Frøya

- Frøya skal følge opp at konsesjonsområdet tilbakeføres til den stand som er angitt i anleggskonsesjonen.

Samtidg vedtok kommunestyre en uttalelse til regjeringens melding om konsesjonssystemet for vindkraft.