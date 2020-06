Tre nye investeringsselskaper dukket opp sist uke

Nyheter

Tre nye selskaper på Hitra sist uke. Ingen nye konkurser i regionen.





- CELIUS INVEST AS er grunnlagt i 7256 Hemnskjela for å drive med "investering i aksjer og andeler".



- KOLVIND HOLDING AS er startet i 7246 Sandstad med formålet "investere i verdipapirer samt det som naturlig står i forbindelse med dette".



- SRE HOLDING AS er registrert i 7240 Hitra. Selskapet skal drive med "investere i verdipapirer samt det som naturlig står i forbindelse med dette".