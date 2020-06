Roy viser funn etter flere års søk med metalldetektor

Nyheter

Kulturkonsulent Mona Elisabeth Skarsvåg oppfordrer alle til å bli med for å lære mer om øyas historie.

- Visste du at de første som bodde på Frøya levde her for rundt 11 000 år siden? Og at det er funnet ei grav fra vikingtiden der ei rik kvinne lå begravd? spør hun.

Innom flere steder

Frøyværing Roy Søren vil ta dem med på en to timers rundtur til steder der det er gjort funn fra eldre bosetninger og gravsteder.

- Roy vil vise noen av sine egne funn han har gjort etter flere års søk med metalldetektor. Samtidig vil han lære oss å se formasjonene i terrenget og naturen på en ny måte, sier Skarsvåg.

Roy gleder seg til å undersøke sistrandslandet Sannsynligheten for at Roy Søreng finner noe med metaldetektoren, er stor.

Tar koronahensyn

I løpet av turen vil man besøke gravhaugen som ligger ved den nye kirkegården ved Nordhammervika og se på vikingfunn ved Strømøya.

Du vil også få mulighet til å gå langs steinalderstien for å høre historien om de første bosetningene på Frøya. I tillegg til å se på funn fra ulike tidsperioder som blir stilt ut på kulturhuset.

- Ettersom arrangementet foregår ute er det viktig at alle tar hensyn til en-meters regelen. Er du syk, ber vi om at du viser hensyn og holder deg hjemme, sier Skarsvåg.

- I og med at dette er en historisk rundtur er det viktig at du har mulighet til å benytte egen bil. Været kan ofte være uforutsigbart, så kle deg etter været.

Hun forteller at turen passer for alle. Oppmøte er ved gravplassen på Nordhammervika. Alle over 12 år må betale 100 kroner for å være med og betaling gjøres via vipps.