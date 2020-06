Avslører nytt band til Frøyafestivalen

Nyheter

Torsdag 30. juli går bandet «Violet Road» på scenen på Siholmen.

- Vi var en av de første festivalene som oppdaget dette bandet fra Kåfjord. De spilte hos oss allerede i 2012 og nå blir det deres tredje opptreden på Frøyafestivalen, sier festivalsjef Hallbjørn Stenhaug.

Slo gjennom i 2011

Violet Road er et norsk folkrockband som ble startet i Tromsø i 2009 av vokalist og gitarist Kjetil Holmstad-Solberg fra Andøya og fire brødre fra Kåfjord, Håkon Rundberg, Hogne Rundberg, Halvard Rundberg og Herman Rundberg.

Bandet slo gjennom med radiohiten «Can You Hear The Morning Singing» i 2011. På grunn av koronasituasjonen vil det bli solgt et begrenset antall plasser.

- Det er maks 200 billetter til denne konserten, så vi håper folk er raske med å sikre seg en billett.