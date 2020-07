5 ting du må gjøre på Hitra og Frøya

Nyheter

La en hjort spise rett fra hånden din

Innenfor gjerdet til DalPro i Hammerstaddalen på Hitra løper 30 koller rundt. Fire måneder har vekstbedriften brukt på å få dem tamme. Om vinteren er de inne i fjøset og blir klappet på og pratet med i rolige omgivelser. Men de har fremdeles beholdt sine naturlige instinkter.

- Jeg tror de synes det er greit å få besøk. De kommer jo selv løpende for å få mat, sier Erling André Ødegård, jobbveileder Hos Dalpro.

I løpet av ettermiddagen får du mulighet til å både møte og mate hjort, villsau og høner. I tillegg kan du fiske i Aure og handle i den nye gårdsbutikken deres.

Hjortefôring og gårdsbesøk Hvem: DalPro Hvor: Hammerstaddalen på Hitra Når: Hver dag fra uke 26 til 33 Nettside: dalpro.no

Gå langs merdekanten

På Storskogøya er det 12 merder og rundt 150.000 laks i hver av dem. Med Kystmuseets åpne båt tar det fem minutter å kjøre ut til anlegget.

- Den beste måten å lære om havbruksnæringen på, er å være ute på anlegget og merdekanten. Du får en grundig innsikt i dagens produksjon og samtidig får du kjenne på bølgene, sier Bernt Fjeldvær, en av kystmuseets formidlere.

I løpet av ettermiddagen får du besøke et oppdrettsanlegg i daglig drift, samt stå på merdekanten og kaste fôr ut til laksen. I tillegg har de en havbruksutstilling i andre etasje på Hitra Hurtigbåtterminal, samt utstilling om hermetikkindustrien, russerforliset og «Folket i Flatvika» i museumsbygget på Fillan.

Visningstur Hvem: Kystmuseets havbruksavdeling Ægir Hvor: Hurtigbåtterminalen på Sandstad Når: Faste turer tirsdag, torsdag og lørdag. Nettside: kystmuseet.no

Dra til månen

Gå på runde steiner og langs blanskurte svaberg ved fiskeværet Titran. Noen vil si at dette er en av de flotteste turene i Øyregionen. Svalbalen er et smalt sund som ligger vest på Frøya mot Frøyhavet. Fra haugen har du fin utsikt til verdens ende og Island. I tillegg kan du se Sletringen fyr som er Norges høyeste med sine 45 meter.

I høst skal den Oscar nominerte regissøren Hallvar Witzø spille inn bygdekomedien «Alle hater Johan» i området. En kort kjøretur fra turstien ligger Stabben fort. Det ble satt opp under andre verdenskrig av rundt 150 russiske og serbiske krigsfanger. Anlegget har 200 meter med underjordiske bunkere og ganger, og store deler av fortet er åpent for publikum.

Svalbalen Hvor: Kjerrvågsundet ved Titran Når: Hver dag

Fra øy til øy

Besøk skjærgården utenfor Frøya med fargerike trehus og gamle fiskevær, samt et yrende dyreliv. Er du heldig kan du se blant annet ørn og sel. Mausund er den første øygruppa du kommer til med rundt 250 fastboende. Flesteparten har fiske som levebrød.

Bogøyvær er bilfritt og består av to øyer, Bogøy og Smaløy, bundet sammen med en hengebru. Halten ligger i naturreservatet og landskapsvernområdet Froan. I gamle dager var dette stedet det største fiskeværet i Trøndelag, men i dag er det et feriested. Ytterst i havgapet ligger Sula med sin trehusbebyggelse. Det likner på en liten småby med 80 fastboende.

Prøvesmak en prisvinner

Hitra gårdsmat på Helgebostad har fått flere gullplasseringer for ostene sine. Nede i den kjølige grotta har de over tusen forskjellige. Noen tar bare noen uker å lage, mens andre tar et helt år.

- Mange ønsker å se hvor råvarene kommer fra og hvordan dyrene har det, så derfor tilbyr vi også besøk i fjøset. Vi er veldig opptatt av dyrevelferd, sier Mona Alexandra Nynes, daglig leder av Hitra gårdsmat.

Ute på beite

I slutten av mai var det fem kalver og to ammetanter der inne. Resten hadde akkurat blitt sluppet ut på beite. Etter å ha hilst på dyrene og vært nede i grotten får gjestene prøvesmake sju ulike sorter i restauranten sammen med marmelade og brød. Det er også mulig å kjøpe noe å drikke.

- Vi holder på å lage en ny ost nå som kommer for salg om noen uker. Det blir spennende, sier hun.