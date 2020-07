Nyheter

Etter hjortetildelingene i Frøya, har valdansvarlig Arild Mathisen for valdet Hammervik levert en klage. Valdet ble tildelt tre dyr, og det vises til at det i fjor fikk fire dyr, som alle ble skutt i løpet av en drøy måned. Det vises til at det observeres mye hjort på Hammarvika også dette året, og at den trekker helt ned i grenda og ned til sjøen. Det vises også til at gårdbrukere rapporterer om beiteskader.