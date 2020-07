Nyheter

Arne Morsund har søkt om å få bygge ett 60 kvadrats havnelager i Gammel-Fillan. Selv om reguleringsplanen tillater at det bygges havnelager på tomten, har søker fått avslag. Dette fordi havnelageret er tenkt brukt i tilknytning til en privat småbåthavn. Kommunens tolkning går på at et eventuelt havnelager på stedet er forbeholdt offentlige formål.