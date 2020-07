Korona-stopp for taxfree og grensehandel: Stor økning i handelen på de lokale polene

Nyheter

På polet på Frøya ble det solgt 2428 liter mer brennevin første halvår i år enn samme periode i fjor. Det viser Vinmonopolets egne tall.

Folk sier at de ikke drikker mer

Det er gjort undersøkelser på om nordmenn har endret sine alkoholvaner under koronakrisen. Ifølge en undersøkelse fra Opinion svarer to av ti at de drikker mindre nå enn før pandemien. Bare hver tiende spurte sier at de drikker mer enn før.

– De aller fleste har ikke endret sitt alkoholkonsum. Og i den grad det er endret, oppgir flere lavere enn høyere konsum, sa seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion til NTB.

Men med stopp i grensehandelen og lite flyreising som muliggjør taxfree-handel, betyr det at den alkoholen folk konsumerer, kjøpes i Norge.

25 prosent økning på Frøya

Tall fra Vinmonopolet viser at de lokale utsalgene på Hitra og Frøya har hatt en betydelig økning i salget første halvår i år. Dette følger den nasjonale trenden og i følge vinmonopolet kom det meste av veksten etter at myndighetene innførte koronatiltak i mars.

På Frøya ble det solgt 42.326 liter med polvarer første halvår, mot 33.750 liter samme periode i fjor. Det er en økning på 8576 liter, som er en 25 prosents økning.

Økningen skjedde i all hovedsak på brennevin og svakvin. For eksempel var det solgt 542 liter vodka mer enn på samme tid i fjor, og salget av whisky økte med hele 52 prosent, fra 907 liter til 1382 liter.

To vintyper utmerker seg på Hitra

Polet på Hitra har hatt en økning på 22 prosent. Det ble solgt 50.807 liter polvarer første halvår i år, mot 41.642 liter første halvår i 2019.

På Hitra er det to vintyper som utmerker seg spesielt: salget av rosévin har økt med 51 prosent fra 867 liter til 1307 liter. Og salget av fruktvin er nesten tredoblet: fra 44 liter første halvår i fjor, til 164 liter i år.