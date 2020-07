Nyheter

Elektro Team, med hovedkontor på Fillan, opplevde i 2018 store økonomiske tap. Daglig leder Ketil Greiff forklarte sist sommer overfor Hitra-Frøya at det skyldtes konkurs hos en underleverandør til oppdrag Elektro Team hadde på nyfabrikken til Lerøy. Det gjorde at Elektro Team måtte levere et regnskap som viste nærmere 5 millioner i minus for 2018. Greiff kunne allerede i juli i fjor fortelle at man hadde greid å snu skuta, og gikk i pluss igjen.