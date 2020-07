Denne populære utfartsveien kan bli bomvei

Nyheter

Frøya kommune vurderer å privatisere en rekke kommunale veier. Hele 43 veier og veistubber er på lista som nå er lagt ut til offentlig høring. Høringsfristen er satt til 1. september, men de første uttalelsene er allerede kommet inn. Per 27 juli er det registrert 11 uttalelser, hvorav tre berører en vei som ikke fører fram noen fastboende, men likevel er er blitt en mye brukt vei: Veien til Kjærvågsundet.

"Månelandskapet" fra Kjervågsundet til Svalbalen på Titran er blitt ett av Frøyas populære turmål, og da er enden på den 2,3 kilometer veien stedet hvor folk parkerer og bruker som utgangspunkt til turen.

Blant de tre uttalelsene som protesterer på privatisering av denne veien, er fritidshuseierne Birger Gullaksen og Lillian Marita Moen. De mener kommunen i stedet for å privatisere veien, i stedet burde sørge for å opparbeide en større parkeringsplass i enden av veien.

"Hvis vi fem eiere av fritidsboliger her ute skal ha utgiften med vedlikehold alene, ser vi oss nødt til å stenge veien med bom, i samråd med grunneier. Da vil mange folk fra Frøya, og turister fra ulike steder miste muligheten for enkel adkomst til å benytte dette fantastiske turterrenget med svaberg, sjø, og solnedganger. Ornitologene vil også miste den letteadkomsten til sine fugleobservasjoner, det samme vil skje med alle badegjestene med sklie,badebrygge og solterrasse, som grendalaget har opparbeidet. Kassene som Frøya turlag har satt opp som turmål vil bli mye vanskeligere å nå, og Salmar har også plassert turmålbøker tilsine ansatte der. Med den voldsomme økningen av trafikk de siste årene, mener vi atkommunene selvsagt må opprettholde vedlikeholdet. Det er i dag opparbeidet parkering til 3 biler i enden av veien, vi har altfor ofte opplevd at det står 10 - 15 biler parkert i grøftkantene i krysset ved vår utkjørsel, så det hadde vært greit med en større parkeringplass."