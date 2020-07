Blir partner i større advokatfirma

Nyheter

Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS blir fra og med 01.08.20 en del av Bjerkan Stav Advokatfirma AS.



Sammenslåingen innebærer at Bjerkan Stav Advokatfirma har 26 advokater fordelt på kontorer i Trondheim, Namsos og Frøya.



Dagens kontor på Frøya videreføres i samme lokaler som tidligere og advokat Terje Svendsen går fra 01.08.20 inn som partner i Bjerkan Stav Advokatfirma.